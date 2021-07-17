محمد بن مسعود - الدمام - بعد استخدامها في غير ما رُخصت لأجله قالت الهيئة العامة للنقل: إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام أحد سائقي سيارات الأجرة، المركبةَ في غير ما رُخصت لأجله؛ توضح الهيئة العامة للنقل أنها ضبطت المركبة، وأصدرت مخالفة على المنشأة لمخالفتها أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وأكدت الهيئة حرصها على التأكد من الالتزام بتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة النقل العام في المملكة، بما يكفل تقديم الخدمة بسلامة وكفاءة عالية، وأن الفِرَق الرقابية تقوم على مدار الساعة بالجولات التفتيشية وعمليات الفحص الميداني ورصد مخالفي الأنظمة والتشريعات الصادرة بذلك.

"هيئة النقل": تتخذ إجراءات حول فيديو متداول بشأن سائق سيارة أجرة منصور الشلاقي الخليج 365 2021-07-17 قالت الهيئة العامة للنقل: إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام أحد سائقي سيارات الأجرة، المركبةَ في غير ما رُخصت لأجله؛ توضح الهيئة العامة للنقل أنها ضبطت المركبة، وأصدرت مخالفة على المنشأة لمخالفتها أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وأكدت الهيئة حرصها على التأكد من الالتزام بتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة النقل العام في المملكة، بما يكفل تقديم الخدمة بسلامة وكفاءة عالية، وأن الفِرَق الرقابية تقوم على مدار الساعة بالجولات التفتيشية وعمليات الفحص الميداني ورصد مخالفي الأنظمة والتشريعات الصادرة بذلك. 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 06:23 PM بعد استخدامها في غير ما رُخصت لأجله بعد استخدامها في غير ما رُخصت لأجله قالت الهيئة العامة للنقل: إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام أحد سائقي سيارات الأجرة، المركبةَ في غير ما رُخصت لأجله؛ توضح الهيئة العامة للنقل أنها ضبطت المركبة، وأصدرت مخالفة على المنشأة لمخالفتها أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وأكدت الهيئة حرصها على التأكد من الالتزام بتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة النقل العام في المملكة، بما يكفل تقديم الخدمة بسلامة وكفاءة عالية، وأن الفِرَق الرقابية تقوم على مدار الساعة بالجولات التفتيشية وعمليات الفحص الميداني ورصد مخالفي الأنظمة والتشريعات الصادرة بذلك.

، "هيئة النقل": تتخذ إجراءات حول فيديو متداول بشأن سائق سيارة أجرة ،

المصدر : الخليج 365

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