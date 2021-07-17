السعودية | قائد قوة الحج للعربية.نت: 50% من الحجاج يصلون لمشعر منى مساء اليوم

شكرا لقرائتكم قائد قوة الحج للعربية.نت: 50% من الحجاج يصلون لمشعر منى مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد قوة الحج اللواء زايد الطويان، في حديثه إلى "العربية.نت"، عدم السماح لأي معتمر من دخول مكة المكرمة إلا في حال وجود تصريح حج، والذي منح لمن حالاتهم الصحية جيدة ومحصنين في تطبيق توكلنا، كما أنه بنهاية هذا اليوم السبت، سيصل إلى مشعر منى نحو 50% من الحجاج.

وشدد على تطبيق تصاريح الحجاج والتأكد من الحالة الصحية في المراكز الأربعة المخصصة لاستقبال الحجاج في "الزائدي، والنوارية، والشرائع، والهدا".

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وقال: "الحجاج يصلون للحرم من خلال المراكز الأربعة، محدد لهم أبواب للدخول للحرم لأداء طواف القدوم، وفق خط التفويج يتجه ضيوف الرحمن بعد ذلك إلى ساحة منشأة جسر الجمرات، يتم فرزهم وتصنيفهم حسب الألوان، والتي تحكمها مواقع المخيمات والمتمثلة في الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق".

قائد قوة الحج اللواء زايد الطويان

نطاقات الألوان الأربعة

وبين اللواء الطويان أن أعداد الحجاج في النطاق الأحمر أكثر من 16 ألف حاج، تم التخصيص لهم في الأبراج السكنية ومجر الكبش، والنطاق الأخضر أكثر من 20 ألف حاج، والنطاق الأزرق 13 ألف حاج، إضافة إلى 10 آلاف لحجاج النطاق الأصفر، وهناك طوق أمني على المشاعر المقدسة، إلا في حال من لديه تصريح حج أو عمل للدخول داخل النطاق.

بدورها، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاهزية كافة مرافق المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم في راحة واطمئنان مع اكتمال استعداد طواقمها البشرية وتجهيزاتها الفنية في المشاعر المقدسة.

وأوضحت أن شركة "كدانة للتنمية والتطوير"، الذراع التنفيذية للهيئة، أكملت جاهزية مشاريع البنية التحتية لاستقبال ضيوف الرحمن، إذ عملت على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط التشغيلية والتنفيذية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر، وتهيئة المخيمات وتعقيمها وتجهيزها وفق المعايير والبروتوكولات الصحية، كما انتهت من بناء نموذج تشغيلي في حج هذا العام يعمل بكفاءة تشغيلية عالية ليكون مشروع الأعوام.