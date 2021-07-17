محمد بن مسعود - الدمام - أنباء عن إصابات.. و"المدني" يباشر الحادث تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة حادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة، حيث تعرض عددٌ من الأشخاص للإصابة والاحتجاز.

وما زالت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية متواجدة في الموقع لمباشرة الحادث.

ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل، أوسع حال توافرها. 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 05:45 PM أنباء عن إصابات.. و"المدني" يباشر الحادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة حادث انهيار جدار حجري في قرية الطرفين بالباحة، حيث تعرض عددٌ من الأشخاص للإصابة والاحتجاز.

وما زالت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية متواجدة في الموقع لمباشرة الحادث.

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