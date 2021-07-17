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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الرائد، التعاقد مع لاعب خط الوسط الغاني كريستيان أتسو، قادمًا من نادي نيوكاسل الإنجليزي.
ومثّل كريستيان أتسو صاحب الـ29 سنة، العديد من الأندية الأوروبية (بورتو البرتغالي- رايو آفي البرتغالي- تشيلسي الإنجليزي- فيتيسه أرنهيم الهولندي- إيفرتون الإنجليزي- بورنموث الإنجليزي- مالاجا الإسباني).
ولَعِبَ في الدوري الإنجليزي مع نادي نيوكاسل يونايتد 75، وساهم بـ8 أهداف (سجل3 أهداف- 5 تمريرات حاسمة)؛ فيما خاض مع منتخب بلاده 60 مباراة.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 05:26 PMالغاني كريستيان أتسو يلتحق بالرائد.. قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي
أعلنت إدارة نادي الرائد، التعاقد مع لاعب خط الوسط الغاني كريستيان أتسو، قادمًا من نادي نيوكاسل الإنجليزي.
ومثّل كريستيان أتسو صاحب الـ29 سنة، العديد من الأندية الأوروبية (بورتو البرتغالي- رايو آفي البرتغالي- تشيلسي الإنجليزي- فيتيسه أرنهيم الهولندي- إيفرتون الإنجليزي- بورنموث الإنجليزي- مالاجا الإسباني).
ولَعِبَ في الدوري الإنجليزي مع نادي نيوكاسل يونايتد 75، وساهم بـ8 أهداف (سجل3 أهداف- 5 تمريرات حاسمة)؛ فيما خاض مع منتخب بلاده 60 مباراة.
، الغاني كريستيان أتسو يلتحق بالرائد.. قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي ،
المصدر : الخليج 365
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