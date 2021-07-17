- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الدول والحكومات من الاعتماد على الضرائب كحل لخفض انبعاثات الطيران أو كحل لتعويض الخسائر، كما اقترح الاتحاد الأوروبي.
وتوقّع "إياتا" أن يأتي ذلك بنتائج عكسية لهدف الطيران المستدام، حيث تحتاج سياسة الاتحاد الأوروبي إلى دعم التدابير العلمية لخفض الانبعاثات، مثل حوافز وقود الطيران المستدام وتحديث إدارة الحركة الجوية.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: الطيران ملتزمٌ بخفض الكربون كصناعة عالمية، لسنا بحاجة إلى إقناع أو تدابير عقابية مثل الضرائب؛ لتحفيز التغيير، في الواقع؛ تستحوذ الضرائب على الأموال من الصناعة التي يمكن أن تدعم استثمارات تقليل الانبعاثات، في تجديد الأسطول والتقنيات النظيفة.
وأضاف: من أجل خفض الانبعاثات؛ نحتاج إلى أن تنفذ الحكومات إطارًا يركز على حوافز الإنتاج لـ"ساف"، وتسليم السماء الأوروبية الموحدة لتقليل الانبعاثات في الجو.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 04:51 PM
قال إن تقليل انبعاثات الطائرات يحتاج إلى التركيز على حوافز الإنتاج"إياتا" يحذر: الضرائب ليست حلاً لتعويض خسائر الوقود و"كورونا"
حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الدول والحكومات من الاعتماد على الضرائب كحل لخفض انبعاثات الطيران أو كحل لتعويض الخسائر، كما اقترح الاتحاد الأوروبي.
وتوقّع "إياتا" أن يأتي ذلك بنتائج عكسية لهدف الطيران المستدام، حيث تحتاج سياسة الاتحاد الأوروبي إلى دعم التدابير العلمية لخفض الانبعاثات، مثل حوافز وقود الطيران المستدام وتحديث إدارة الحركة الجوية.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: الطيران ملتزمٌ بخفض الكربون كصناعة عالمية، لسنا بحاجة إلى إقناع أو تدابير عقابية مثل الضرائب؛ لتحفيز التغيير، في الواقع؛ تستحوذ الضرائب على الأموال من الصناعة التي يمكن أن تدعم استثمارات تقليل الانبعاثات، في تجديد الأسطول والتقنيات النظيفة.
وأضاف: من أجل خفض الانبعاثات؛ نحتاج إلى أن تنفذ الحكومات إطارًا يركز على حوافز الإنتاج لـ"ساف"، وتسليم السماء الأوروبية الموحدة لتقليل الانبعاثات في الجو.
، "إياتا" يحذر: الضرائب ليست حلاً لتعويض خسائر الوقود و"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "إياتا" يحذر: الضرائب ليست حلاً لتعويض خسائر الوقود و"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.