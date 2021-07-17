، "إياتا" يحذر: الضرائب ليست حلاً لتعويض خسائر الوقود و"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن تقليل انبعاثات الطائرات يحتاج إلى التركيز على حوافز الإنتاج

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الدول والحكومات من الاعتماد على الضرائب كحل لخفض انبعاثات الطيران أو كحل لتعويض الخسائر، كما اقترح الاتحاد الأوروبي.



وتوقّع "إياتا" أن يأتي ذلك بنتائج عكسية لهدف الطيران المستدام، حيث تحتاج سياسة الاتحاد الأوروبي إلى دعم التدابير العلمية لخفض الانبعاثات، مثل حوافز وقود الطيران المستدام وتحديث إدارة الحركة الجوية.



وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: الطيران ملتزمٌ بخفض الكربون كصناعة عالمية، لسنا بحاجة إلى إقناع أو تدابير عقابية مثل الضرائب؛ لتحفيز التغيير، في الواقع؛ تستحوذ الضرائب على الأموال من الصناعة التي يمكن أن تدعم استثمارات تقليل الانبعاثات، في تجديد الأسطول والتقنيات النظيفة.



وأضاف: من أجل خفض الانبعاثات؛ نحتاج إلى أن تنفذ الحكومات إطارًا يركز على حوافز الإنتاج لـ"ساف"، وتسليم السماء الأوروبية الموحدة لتقليل الانبعاثات في الجو.