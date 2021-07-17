شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث محمد البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، عن أعداد الحجاج لهذا العام والضوابط الصحية والتنظيمية التي تم اتباعها للمحافظة على صحة الحجاج.

وقال "البيجاوي" أن هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام من مواطنين ومقيمين، حيث يعتبر هذا الموسم استثناء يتم فيه إقامة الشعائر وفقًا لتوجيهات القيادة الحكمية، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع: "يجب أن يكون حج أمن وصحي ووجود ضوابط صحية وتنظيمية وأمنية من أجل إعداد خطة تشغيلية حتى ندير هذه الأعداد التي تقرر إقامة موسم الحج".

وأضاف: "تم تقسيم الحجاج هذا العام إلى 10 مجموعات تفويجية وكل مجموعة 6 آلاف حاج يأتوا إلى مراكز الاستقبال من أجل توجيهيم إلى الحرم المكي الشريف لأداء الطواف والسعي ثم يستقروا في مخيماتهم بمشعر منى".