شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، أنه لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد تأكيد وكيل الأبواب في المسجد الحرام، أحمد عسيري، أنه تم تحديد عدة أبواب لدخول الحجاج لصحن المطاف وهناك كاميرات استشعارية لقياس درجة حرارة الحجاج.

كما أوضح "عسيري" أنه تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية وهي التباعد الاجتماعي أثناء الدخول إلى المسجد الحرام، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة.