شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ابتكرت الطالبة السعودية "مودة عبداللطيف"، الطالبة بكلية العلوم التطبيقة بجامعة أم القرى، كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الراحة والاستمتاع للتبريد والتدفئة للأشخاص بالأماكن العامة حيث حصل على براءة الاختراع.

وقالت "مودة" اختراعي عبارة عن كرسي متطور يعمل بالطاقة الشمسية في الأماكن العامة يتميز بخاصية التبريد والتدفئة حسب اختيار الشخص وأيضًا إمكانية شحن الهاتف المحمول من خلال الشحن السريع، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابعت: "جاءت فكرة الاختراع أثناء رحلة بحرية مع عائلتي أن يكون هناك محطات للراحة في الأماكن العامة، ويعمل من خلال البطارية الموجودة أسفل الكرسي والتي تستمد طاقاتها الكهربائية من الألواح الشمسية".

وأوضحت "مودة" أنه تم عمل رسم ثلاثي الأبعاد للابتكار وحصل على براءة الاختراع وحصد الميدالية البرونزية على مستوى العالم في معرض جنيف 2021.