شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 3 طلاب سعوديين يتأهلون لمسابقة الشباب في إيطاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تأهل 3 طلاب سعوديين لمسابقة الشباب ضمن أعمال قمة العشرين في إيطاليا، لتقول الطالبة المتأهلة للمرحلة قبل النهائية أروى نيازي، أنها تلقت دعوة بعد الفوز بمسابقة "آيسف" الدولية بالمشاركة في مسابقة الشباب.

وأوضحت الطالبة أروى نيازي، أن فكرة المسابقة تقوم على أخذ مشاريعهم الفائزة في مسابقة "آيسف" وتطويرها وفقًا لمعايير المسابقة التي تقام في إيطاليا، معلقة على مشاركتها في المسابقة بأنها كانت مفاجأة بالنسبة لها؛ حيث تم اختيار 15 طالبًا من العالم كله وكان 3 من عدد الطلاب سعوديين "وهذا إنجاز كبير بالنسبة للمملكة"، بحسب قناة "الإخبارية".

وأشارت إلى أنهم أكملوا حضور المحاضرات بينما المرحلة القادمة ستكون في إيطاليا لاستكمال تطوير المشاريع، بينما مشروعها الذي نافست به هو مصادر الطاقة المتجددة وهو تطوير مكثف كهربائي فائق باستخدام مواد صديقة للبيئة 100%؛ حيث يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية واستخدامه في العديد من الأجهزة.