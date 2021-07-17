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مدى أحقية أخذ وكيل البائع جزء من عمولة السعي

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حددت الأنظمة عدم أحقية أخذ وكيل البائع جزء من عمولة السعي "السمسرة" عند بيع العقار.

وجاء في قرار المحكمة العليا " بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيا؛ لأنّ السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري" ( القرار رقم 3/3/19 في 9/9/1430).

و يعرف السعي بأنه العمولة التي يتقاضاها الوسيط بين البائع والمشتري نظير الدلالة، و خفض نسبة السعي يسهم في زيادة حركة البيع والشراء في العقارات، وانتعاش الحركة الاقتصادية للعقار، وتعود نفعها بشكل أكبر على جميع الأطراف.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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