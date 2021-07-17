شكرا لمتابعة خبر عن ‏ بالفيديو.. تحديد عدة أبواب لدخول الحجاج لصحن المطاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد وكيل الأبواب في المسجد الحرام، أحمد عسيري، اليوم السبت، تم تحديد عدة أبواب لدخول الحجاج لصحن المطاف وهناك كاميرات استشعارية لقياس درجة حرارة الحجاج.

وأوضح أحمد عسيري، أن إدارة الأبواب تعتبر من الإدارات المشاركة في تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام؛ حيث تم تحديد عدة أبواب لدخول الحجاج لصحن المطاف عن طريق باب الملك فهد وباب الملك عبدالعزيز، وكذلك تم تحديد أبواب للخروج وهي أبواب المروة، أبواب الصفا، أبواب بني شيبه، بحسب تصريحاته لـ "الإخبارية" .

وقال "عسيري"، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية وهي التباعد الاجتماعي أثناء الدخول إلى المسجد الحرام، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة ووجود كاميرات استشعارية لقياس درجة حرارة الحجاج.

وكان قد بدأ توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم؛ حيث دخل الحجاج إلى المسجد الحرام وفق إجراءات احترازية مشددة، فيما تم تخصيص 25 مسارا افتراضيا لضيوف الرحمن في المطاف.