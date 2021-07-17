أخبار السعودية.. السجن لناقلى الحجاج غير المصرح لهم.. ونجاح خطط التفويج

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 م منها: السجن 6 أشهر وغرامة مالية لناقلي الحجاج غير المصرح لهم، واستقبال 6 آلاف حاج بالحرم كل 3 ساعات، وانطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع لنقل حجاج المدينة.

السجن 6 أشهر وغرامة مالية لناقلي الحجاج غير المصرح لهم

قالت المديرية العامة للجوازات، إن نقل الحجاج غير المصرح لهم بالحج خلال موسم الحج 1442هـ مخالفة تستوجب السجن والغرامة المالية.

شؤون الحرمين: استقبال 6 آلاف حاج بالحرم كل 3 ساعات

قال المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، إنّه سيتم تنظيم طواف القدوم لـ6 آلاف حاج كل 3 ساعات لمنع التكدس والزحام، ويتم دخولهم لصحن المطاف عبر المسارات الافتراضية.

انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع لنقل حجاج المدينة

انطلقت اليوم السبت أولى رحلات ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بواسطة قطار الحرمين السريع، لأداء مناسك الحج.

ضيوف الرحمن يؤدون مناسك السعي بين الصفا والمروة

أدَّى طلائع ضيوف الرحمن، منذ قليل، مناسك السعي بين الصفا والمروة، وسط إجراءات احترازية مشددة تضمنت التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، وذلك بعد أدائهم طواف القدوم.

اللواء الجمعي: نجاح خطط تفويج الحجاج ودخول مشعر منى مساءً

أعلن مساعد قائد أمن الحج لشؤون المرور، اللواء سلمان الجمعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال لضيوف الرحمن.

نجل خالد سامي: والدي يعاني من التهاب صعب علاجه

قال تركي نجل الفنان خالد سامي، إن والده يعاني من التهاب صعب علاجه بعد مرور نحو شهرين على دخوله بغيبوبة وتوقف قلبه مدة 4 دقائق الأسبوع الماضي.

أمانة الرياض تحدد 5 إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي

حدَّدت أمانة منطقة الرياض 5 إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي، لضمان سلامة السكان خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام.

توزيع 20 ألف مظلة على أول فوج من الحجاج

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع (20) ألف مظلة على على أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، إضافة للعاملين، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها لموسم حج هذا العام بعنوان (هديتي مظلتي).

وزارة التعليم تعتمد نتائج إجراءات النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي، ودعت جميع المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًا إلى الدخول على حساباتهم في نظام (نور) لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي.

الصحة: إعطاء 22 مليون لقاح عبر 587 مركزا بجميع المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إعطاء أكثر من (22,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) في جميع المناطق منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

الداخلية: ضبط 18 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية ضبط (17953) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بجميع المناطق، خلال الأسبوع الماضي.

«الشؤون الإسلامية» تبث رسائل توعوية للحجاج بـ10 لغات

تبث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خدماتها التوعوية والإرشادية خلال موسم حج العام الحالي بأكثر من 10 لغات.

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