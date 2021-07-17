5 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا والرياض في المقدمة بـ283

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 283 حالة شفاء، من إجمالي 1207 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، فإن أكثر 20 مدينة سعودية في حالات التعافي من فيروس كورنا جاءت كالتالي: تم تسجيل 133 حالة تعاف في مدينة جدة، و67 في مكة المكرمة، و54 في الدمام، و36 في أبها، و31 في الجبيل، و26 في كل من: جازان والظهران، و25 في الهفوف، و24 في خميس مشيط.

كما تم تسجيل 23 حالة تعاف في كل من: الخبر واالخفجي، و21 في كل من: عرعر ونجران والقطيف، و19 في المدينة المنورة، و17 في حائل، و15 في حفر الباطن، و13 في كل من: صفوى وقرية العليا، و12 في محايل.

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