محامي خالد الدوسري: أتحدى السلطات الأمريكية تقديم فيديو يُثْبِت إجراءه تجارب على مواد خطرة بشقّته

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي سعود متعب بن قويد محامي خالد الدوسري، إن قضية موكله المعتقل بالولايات المتحدة، هي مؤامرة على الدوسري، متحدِّيًا السلطات الأمريكية أن تقدم فيديو واحدًا يُثْبِت أنَّه أجرَى تجارب على مواد خطرة بشقّته كما يزعمون.

وأضاف بن قويد –عبر تويتر- أن قضية خالد الدوسري هي مؤامرة على ابن الوطن بكل ما تحمله الكلمة من معاني، مع العلم مازلنا نتحدّى أن يقدم الأمريكان مقطع فيديو يثبت أن خالد الدوسري أجرى تجارب في شقته على المواد كما يزعمون.

وعلق بن قويد، على مقاطع ظهر فيها محامي الدوسري الأول، واعترف بتقصيره في متابعة القضية، قائلًا: «إن ما تم نشره في هذه المقاطع تؤكد المؤامرة وترد علي من يشكك في براءة الدوسري».

وكان مصدر خاص نجح في الحصول على اعتراف من المحامي الأمريكي السابق المكلف بالدفاع عن خالد الدوسري، يؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه، علمًا أنه ظهر في فيديو سابق عبر وسائل إعلام أمريكية يدين خالد.

يُذكر أن خالد الدوسري، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، واعتقل في 28 فبراير 2011 عقب اتهامه بمحاولة تفجير منزل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية، قبل أن تتقلص الاتهامات في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، صدر بعدها حكم ضده بالسجن المؤبد.

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