منطقة الرياض تتصدر إصابات كورونا بـ 258 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 258 إصابة جديدة، من إجمالي 1098 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 211 حالة، والمنطقة الشرقية 128 حالة، وعسير 124 حالة، وجازان 82 حالة، والقصيم 77 حالة، و الباحة 50 حالة، والمدينة المنورة 43 حالة، وحائل 40 حالة، ونجران 39 حالة، وتبوك 23 حالة، والحدود الشمالية 15 حالة، والجوف 8 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و 1207 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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