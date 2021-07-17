الصحة: تراجع الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1386 حالة، بينما تم أمس الجمعة تسجيل 1400 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 10905 حالات، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11029 حالة.

كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و 1207 حالات تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن وزارة الصحة، ذكرت اليوم، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في 587 مركزا بجميع المناطق تجاوز الـ22 مليون جرعة.

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