توزيع 20 ألف مظلة على أول فوج من الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع (20) ألف مظلة على على أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، إضافة للعاملين، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها لموسم حج هذا العام بعنوان (هديتي مظلتي).

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين:

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة، جنادي بن علي مدخلي (عبر موقع الرئاسة الإلكتروني) إن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين فيه من حرارة الشمس.

وأكد جنادي حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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