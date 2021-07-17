الصحة: 1098 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1207 و15وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 508521 حالة.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1207 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 489553 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن إلى 8063 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة بدأت مؤخرًا في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع المناطق، كما اعتمدت هيئة الغذاء والدواء استخدام لقاح (موديرنا) بالمملكة.

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