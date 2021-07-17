خبير أرصاد عماني يتوقع سيولا في 3 مناطق بالسعودية اليومين القادمين

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الأرصاد العماني، زاهر الشقصي، تأثر مناطق نجران وعسير وجازان، خلال اليومين القادمين، بسيول جارفة نتيجة الحالة المدارية «تروية»، وذلك بعد تأثر السلطنة بالحالة المدارية اليوم وأمس.

وقال الشقصي -عبر حسابه على تويتر- عن السعودية تشهد حالة استثنائية خلال هذا الوقت من العام، حيث تشهد حاليًا جنوب المنطقة الشرقية عواصف رعدية نشطة، تمتد اليومين القادمين نحو مناطق الرياض ونجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، تصاحبها سيول جارفة خصوصاً مناطق نجران وعسير وجازان.

يذكر أن سلطنة عمان تشهد حاليًا أمطارًا غزيرة وسيول، ونبهت الأرصاد العمانية من استمرار نشاط السحب الركامية الممطرة على المحافظات الشمالية الشرقية، وعلى أجزاء من الظاهرة ومحافظة ظفار مع استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة ونزول الأودية والشعاب.

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