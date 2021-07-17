الهلال الأحمر يتأهب بـ 25 مركزًا إسعافيًا لاستقبال الحجاج بمكة

الرياض - محمد عبدالله - يتأهب أكثر من 270 ممارسا صحيا من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالعاصمة المقدسة في اليوم السادس والسابع لموسم حج 1442 هـ موزعين على 25 مركزا إسعافيا في الحرم المكي وما حولها في مناطق تواجد وتحرك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

ودعم الهلال الأحمر السعودي هذه القوى البشرية الإسعافية بـ52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الاسعافية إضافة لـ 12 دراجة نارية وست عربات كهربائية تعمل في الحرم المكي وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق المشاعر المقدسة يوسف سمكري، إن الهلال الأحمر رفع حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءًا من الجمعة تزامنا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام، وتم تكثيف التواجد في الحرم المكي ونطاق العاصمة المقدسة من خلال تمركز الفرق الاسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح سمكري أنه سيكون هناك نقاط تجمع بدءًا منذ الساعة الخامسة فجرًا من اليوم السبت وحتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة في حجز النورية والشرائع والنسيم والزايدي بمجموع أربع فرق إسعافية.

ونقاط الإنزال تبدأ من اليوم عند الساعة 6 صباحاً وتنتهي الساعة 6 مساء يوم التروية الثامن من ذي الحجة بوقف الملك عبدالعزيز وأجياد المصافي والشبيكة بإجمالي 10 فرق إسعافية، وسيتم تغطية الحرم المكي ب 16 نقطة إسعافية خلال يومي سبعة وثمانية من خلال الفرق والمراكز الإسعافية وفرق التطوع التابعة للهيئة.

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