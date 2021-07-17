بالأسماء .. ترقية 165 موظفًا وموظفة بجامعة جازان

الرياض - محمد عبدالله - اعتمد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ترقية 165 موظفًا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الجامعة من إداريين وفنيين على كادر الموظفين العام ممن تنطبق عليهم شروط الترقية على عدد من المراتب من المرتبة الرابعة حتى العاشرة.

وأكد الدكتور منصور عواجي عميد الموارد البشرية بالجامعة أن عمادة جامعة جازان حريصة على تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بإتاحة الفرص العادلة بين المتقدمين للترقية، إلى جانب اعتماد الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات الترقيات الوظيفية.

ولفت إلى أن هذه الترقيات ستسهم في تحفيز موظفي الجامعة لرفع إنتاجيتهم، وستعمل على تطوير بيئة العمل بالجامعة وتعزيز روح التنافس بين الموظفين بما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها.

وأكد أن الجامعة حريصة على تقديم كل الدعم لمنسوبيها بما يعينهم على التقدم الوظيفي، وأن الفرص قادمة لمن لم يترق.

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