أمانة الرياض تحدد 5 إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت أمانة منطقة الرياض 5 إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي، لضمان سلامة السكان خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام.

وأوضحت أمانة الرياض أن الإجراءات الاحترازية في مواقع بيع الأضاحي تتمثَّل في عدم سماحها بدخول الأطفال إلى مواقع بيع الأضاحي، وضرورة ارتداء الجميع للكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى منعها لدخول من تزيد حرارته عن 38 درجة.

وأكدت أمانة الرياض على أهمية تجنب ملامسة الأسطح، وعدم لمس الوجه والعينين، والمداومة على غسل الأيدي وتعقيمها، التزامًا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأشادت الأمانة بتعاون السكان وتقيدهم بالتعليمات الهادفة إلى الحفاظ على سلامتهم، وضمان تحقيق أعلى المعايير الصحية في جميع المواقع والمرافق المخصصة لتقديم خدمات الأضاحي خلال موسم العيد.

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