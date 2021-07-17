أمطار غزيرة على الرياض والخرج

شهدت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عصر اليوم لهطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة، كما شهد طريق الخرج الرياض تهاطل امطار غزيرة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة.