جدة : تهيئة 613 مصلى لصلاة العيد

أنهت أمانة محافظة جدة تجهيز (613) مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1442هـ، موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وضمن أعمال التجهيز شرعت الأمانة في غسل وتنظيف المصليات، حيث تقوم فرق ميدانية متخصصة ومزودة بأحدث المعدات والآليات بتنظيف مصليات العيد وتهيئتها لاستقبال المصلين.

وأوضح المهندس سليمان المحيميد مدير عام إدارة النظافة أن أمانة جدة أنهت تطهير وتعقيم ساحات المساجد والمصليات ومداخلها، من خلال تكثيف جهود النظافة بمحيط ومصليات العيد، بالإضافة إلى استمرار خطط النظافة المعتادة بالشوارع والأحياء المحيطة بتخصيص نحو (1431) عامل نظافة، حيث جرى تهيئة (8697) مترا مربعا من الأراضي الفضاء وتنظيف (967) مترًا من الشوارع بواسطة خدمة الكنس الآلي واليدوي، بجانب غسل (163) كم من الأرصفة، بالإضافة أعمال غسل وتطهير (1163) من الحاويات لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد والموزعة على نطاق (19) بلدية فرعية. حيث جرى تهيئة 140 جامعا ومصلى بقطاع الشمال، منها 3 بنطاق بلدية ثول، و14 بنطاق بلدية ذهبان و7 بنطاق بلدية أبحر الشمالية، و51 بنطاق بلدية أبحر، و65 بنطاق بلدية جدة الجديدة، و195 جامعا ومصلي بقطاع الوسط، منها 45 بنطاق بلدية العزيزية، و27 بنطاق بلدية الشرفية، و59 بنطاق بلدية الصفا، و37 بنطاق بلدية المطار، و27 بنطاق بلدية البلد، و163 جامعا ومصلي بقطاع الشرق، منها 41 بنطاق بلدية أم السلم، و14 بنطاق بلدية أبرق الرغامة، و62 بنطاق بلدية بريمان، و46 بنطاق بلدية طيبة، و113 جامعا ومصلى بقطاع الجنوب، منها 30 بنطاق بلدية الجامعة، و6 بنطاق بلدية جدة التاريخية، و18 بنطاق بلدية الجنوب، و43 بنطاق بلدية خزام، و16 بنطاق بلدية المليساء، وكذلك 2 جامع بكورنيش جدة بنطاق بلديتي جدة الجدية والعزيزية.