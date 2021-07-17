وصول أولى رحلات الحجاج لـمطار الملك عبدالعزيز

بعد أن أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي عن إكمال استعداداته كافة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من داخل المملكة لموسم حج عام 1442 هـ وذلك عبر الصالة رقم (1)، وصلت اليوم السبت السابع من ذي الحجة أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن وفق تدابير احترازية لضمان أعلى مستوى سلامة للحجاج منها، استخدام البرامج الإلكترونية مثل تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد وكذلك جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية للوقاية من فايروس كورونا وذلك لضمان تحقيق السلامة للحجاج. ويواصل مطار المؤسس استقبال الحجاج وتيسير عملية نقل الحجاج إلى مكة المكرمة، الذين يستقبلهم عدد من منسوبي الجهات المختلفة في مراكز الاستقبال والترحيب بالحجاج وفق مواعيد التفويج الخاصة بهم.



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