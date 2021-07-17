موقعان لوقوف سيارات بيع المواشي بالعاصمة المقدسة

وأوضحت الأمانة أن هذا الإجراء سوف يسهم في استفادة الفئة المستهدفة من هذا النشاط التجاري وتنظيم مواقع بيع الأنعام والوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها، مؤكدةً مكافحة عشوائية البيع وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وبينت الأمانة أن الموقعين سوف يكونانِ بالقرب من مسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ غرب مكة المكرمة؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين بالذبح في المسالخ النظامية التي تشرف عليها الأمانة.
وستقوم الأمانة بالإشراف والمتابعة لتنفيذ الضوابط والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية ومنع التجاوزات من ملاك المواشي وإلزامهم بالبقاء ضمن نِطاق الأماكن المخصصة لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على سلامة الجميع، داعيةً أصحاب السيارات الراغبين بعرض مواشيهم للتواصل عبر الأرقام التالية : 0501460162 - 0565810290 .
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