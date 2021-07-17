دوت الخليج ترصد تفويج الحجاج من مراكز التجمع لتأدية طواف القدوم

رصدت «دوت الخليج» طلائع استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم. وسارت حركة قدوم الحجيج من مراكز التجمع الأربعة، التي حددتها خطة وزارة الحج والعمرة بأن تكون نقطة تجمع واستقبال الحجاج في «الزايدي» ثم التوجه إلى الحرم والنزول في ساحة الشبيكة، في حين انطلاق الحجاج من نقطة تجمع «النوارية» والنزول بالقرب من الحرم المكي في محطة وقف الملك عبدالعزيز، أما المركز الثالث، فهو مركز «الشرائع»، ومن خلاله يتم استقبال الحجاج القادمين من شمال وشرق مكة، وإيصالهم إلى محطة أجياد المصافي، وكذلك نقطة تجمع واستقبال الحجاج في «النسيم» يتم إيصالهم إلى محطة أجياد المصافي، عبر مسارات محددة وواضحة، كما كشفت الخطة أن الطاقة الاستيعابية لتفويج الحجاج في اليوم الواحد (48 ألف حاج).

وشدد رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي على أن النقابة تعمل على تعقيم حافلات نقل حجاج بيت الله الحرام طيلة رحلة الحج، وبعد كل عملية نقل للحجاج، كما تقوم النقابة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، خلال التنقلات من الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة وتوزيع المعقمات.

وأضاف تم توزيع الحجاج على «وحدات تنفيذية» وكل 20 حاجاً فقط في حافلة، لتطبيق الاحترازات الصحية والتباعد الجسدي مع مرافقة قائد صحي ومرشد لكل حافلة، سعياً لتحقيق معدلات آمنة صحياً ومتميزة لنقل الحجاج.