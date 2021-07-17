دخول الحافلات إلى مشعر منى العاشرة مساء اليوم

54385 وافدا مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

أمطار غزيرة على الرياض والخرج شهدت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عصر اليوم لهطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة، كما شهد طريق الخرج الرياض تهاطل امطار غزيرة... الرياض : معيض الرفدي والرياض: سلطان البلوشي الرياض : معيض الرفدي والرياض: سلطان البلوشي 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

جدة : تهيئة 613 مصلى لصلاة العيد أنهت أمانة محافظة جدة تجهيز (613) مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1442هـ، موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية تغطي جميع... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

وصول أولى رحلات الحجاج لـمطار الملك عبدالعزيز بعد أن أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي عن إكمال استعداداته كافة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من داخل المملكة لموسم حج... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

تجهيز 71 مخيما و6 أبراج لاستقبال الحجاج قالت وزارة الحج والعمرة اليوم السبت إنَّ شركات حجاج الداخل أنهت تجهيز 71 مخيما، وستة أبراج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج... منى: واس منى: واس 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

موقعان لوقوف سيارات بيع المواشي بالعاصمة المقدسة أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص موقعين نظاميين لوقوف سيارات بيع المواشي وتنظيم مواقع "الجلَّابة" والاستفادة منها... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> دوت الخليج ترصد تفويج الحجاج من مراكز التجمع لتأدية طواف القدوم رصدت «دوت الخليج» طلائع استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

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