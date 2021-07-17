اخبار السعوديه

دخول الحافلات إلى مشعر منى العاشرة مساء اليوم

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54385 وافدا مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

9f556e960c.jpgالرياض: دوت الخليج
0f8a9c9c5e.jpg07 ذو الحجة 1442 هـ

أمطار غزيرة على الرياض والخرج

شهدت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عصر اليوم لهطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة، كما شهد طريق الخرج الرياض تهاطل امطار غزيرة...

icon-byline.pngالرياض : معيض الرفدي والرياض: سلطان البلوشي
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

جدة : تهيئة 613 مصلى لصلاة العيد

أنهت أمانة محافظة جدة تجهيز (613) مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1442هـ، موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية تغطي جميع...

icon-byline.pngجدة: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

وصول أولى رحلات الحجاج لـمطار الملك عبدالعزيز

بعد أن أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي عن إكمال استعداداته كافة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من داخل المملكة لموسم حج...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

تجهيز 71 مخيما و6 أبراج لاستقبال الحجاج

قالت وزارة الحج والعمرة اليوم السبت إنَّ شركات حجاج الداخل أنهت تجهيز 71 مخيما، وستة أبراج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج...

icon-byline.pngمنى: واس
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

موقعان لوقوف سيارات بيع المواشي بالعاصمة المقدسة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص موقعين نظاميين لوقوف سيارات بيع المواشي وتنظيم مواقع "الجلَّابة" والاستفادة منها...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ
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دوت الخليج ترصد تفويج الحجاج من مراكز التجمع لتأدية طواف القدوم

رصدت «دوت الخليج» طلائع استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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