دخول الحافلات إلى مشعر منى العاشرة مساء اليوم

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54385 وافدا مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
أمطار غزيرة على الرياض والخرج
شهدت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عصر اليوم لهطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة، كما شهد طريق الخرج الرياض تهاطل امطار غزيرة...
جدة : تهيئة 613 مصلى لصلاة العيد
أنهت أمانة محافظة جدة تجهيز (613) مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1442هـ، موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية تغطي جميع...
وصول أولى رحلات الحجاج لـمطار الملك عبدالعزيز
بعد أن أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي عن إكمال استعداداته كافة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من داخل المملكة لموسم حج...
تجهيز 71 مخيما و6 أبراج لاستقبال الحجاج
قالت وزارة الحج والعمرة اليوم السبت إنَّ شركات حجاج الداخل أنهت تجهيز 71 مخيما، وستة أبراج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج...
موقعان لوقوف سيارات بيع المواشي بالعاصمة المقدسة
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص موقعين نظاميين لوقوف سيارات بيع المواشي وتنظيم مواقع "الجلَّابة" والاستفادة منها...
دوت الخليج ترصد تفويج الحجاج من مراكز التجمع لتأدية طواف القدوم
رصدت «دوت الخليج» طلائع استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام...
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