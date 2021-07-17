أول رحلة لضيوف الرحمن تصل مكة عبر قطار الحرمين

وصلت أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع. وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الرحلة تضم 187 حاجاً وصلوا لمحطة الرصيفة بمكة المكرمة، وسيتم نقلهم بالحافلات إلى المسجد الحرام. وبينت الهيئة أنها ومن خلال فرق الإشراف والرقابة تتابع مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تقوم بعمليات فحص حافلات نقل الحجاج للتأكد من مطابقتها وجاهزيتها من الجوانب النظامية والفنية كافة، ليتمتع الحاج الكريم بخدمات نقل آمنة ومريحة خلال موسم الحج لهذا العام 1442 هـ.



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