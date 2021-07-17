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توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 41 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، وسرعة الرياح 38- 15كم/ساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 03:46 PM
المركز كشف عن درجات الحرارة المسجلة حاليًا واتجاهات الرياح"الأرصاد" تتوقع طقسًا صحوًا على مكة والمدينة وغائمًا على جدة
توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 41 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، وسرعة الرياح 38- 15كم/ساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38.
، "الأرصاد" تتوقع طقسًا صحوًا على مكة والمدينة وغائمًا على جدة ،
المصدر : الخليج 365
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