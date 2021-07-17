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أكملت وزارة الصحة تجهيز مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام؛ حيث سيعمل المستشفى خلال موسم حج هذا العام على مدار الساعة.
وتبلغ سعة المستشفى 77 سريرًا؛ منها 17 سرير عناية مركزة، كما تم تجهيز وحدة للإجهاد الحراري إضافة إلى تجهيز الأقسام الداخلية من باطنة وجراحة وقسم للعمليات الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي.
وتم تجهيز المستشفى بالأقسام الطبية المساندة مثل قسم المختبر، وقسم الأشعة، وقسم الصيدلية، بالإضافة إلى تكليف 183 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية لتشغيل أقسام المستشفى.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 03:28 PM
سعة المستشفى تبلغ 77 سريرًا.. منها 17 سرير عناية مركزةالصحة: اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لرعاية الحجاج
أكملت وزارة الصحة تجهيز مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام؛ حيث سيعمل المستشفى خلال موسم حج هذا العام على مدار الساعة.
وتبلغ سعة المستشفى 77 سريرًا؛ منها 17 سرير عناية مركزة، كما تم تجهيز وحدة للإجهاد الحراري إضافة إلى تجهيز الأقسام الداخلية من باطنة وجراحة وقسم للعمليات الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي.
وتم تجهيز المستشفى بالأقسام الطبية المساندة مثل قسم المختبر، وقسم الأشعة، وقسم الصيدلية، بالإضافة إلى تكليف 183 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية لتشغيل أقسام المستشفى.
، الصحة: اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لرعاية الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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