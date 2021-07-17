شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إتلاف 26 طنا مواد غذائية وضبط 64 بطاقة صحية مزورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير أمانة محافظة جدة عن جهود الأمانة في أعمال الرقابة على المنشآت والأسواق والمخالفات لرصد ومعالجة الظواهر السلبية والتي أسفرت عن (415) جولة ميدانية على الأسواق أتلف خلالها أكثر من (26) طنا من المواد الغذائية مجهولة المصدر وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 64 بطاقة صحية مزورة تستخدم من قبل عمالة مخالفة لممارسة أنشطة صحية، حيث أغلقت (180) منشأة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة أطلقت حملة موسعة لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية والتي انطلقت في الثالث من شعبان الماضي، حيث رصد وأغلق (46) منزلاً شعبيًا استغلت كمواقع لإعداد وتحضير المواد الغذائية ولممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأضاف الدقس أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمنازل الشعبية التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل لتزوير جميع الماركات العالمية حيث جرى مصادرة أكثر من (6000) قطعة من الملابس جاهزة بالإضافة لـ إتلاف أكثر من (7500) ملصق لماركات متنوعة، ومصادرة (9,364) من المعدات والأدوات المستخدمة.

وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.