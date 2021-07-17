شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 69 منشأة مخالفة للاحترازات بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بأمانة مدينة حائل أمس 1336 جولة تفتيشية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية .

وأسفرت الجولات عن إغلاق 69 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية .

وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت ملزمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.