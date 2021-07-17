أول رحلة لضيوف الرحمن بقطار الحرمين تصل مكة

وبينت الهيئة أنها ومن خلال فرق الإشراف والرقابة تتابع مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تقوم بعمليات فحص حافلات نقل الحجاج للتأكد من مطابقتها وجاهزيتها من الجوانب النظامية والفنية كافة، ليتمتع الحاج الكريم بخدمات نقل آمنة ومريحة خلال موسم الحج لهذا العام 1442 هـ.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع