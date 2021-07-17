شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين ورصد 54 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1246 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين، ورصد 54 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام وإجازة عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 .