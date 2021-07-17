شكرا لقرائتكم خبر عن 70 فرصة تطوعية لتوزيع أضاحي بر الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت جمعية البر بالمنطقة الشرقية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي فرصة تطوعية تهدف لتوزيع لحوم الأضاحي 1442 على المستحقين بالمنطقة الشرقية.

وقال الأمين العام للجمعية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تهدف إلى تشجيع التطوع والعمل التطوعي وفقا لرؤية المملكة 2030 في التنمية، مبينا أن الجمعية ستسجل وتعتمد ساعات تطوعية لجميع المتطوعين المشاركين في توزيع اللحوم على الأسر عبر تسجيل ساعاتهم التطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي وتمنح شهادات للمتطوعين المشاركين ببرامجها وأنشطتها وأكد العفيصان أن الجمعية تفتح العديد من المجالات التطوعية إيمانا منها بدورها في المسؤولية المجتمعية التي تسهم في بناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه بدورها قالت الدكتورة فاطمة البخيت مدير إدارة التطوع بالجمعية أن الفرصة التطوعية متاحة للجنسين وتتطلب 70 متطوعا لتغطيتها بمدينتي الدمام والخبر وأكدت البخيت أن إجمالي الساعات التطوعية المطلوبة لعدد 70 متطوع هي 560 ساعة تطوعية كإجمالي ساعات لجميع المتطوعين بالفرصة وقالت أن من يرغب التطوع لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأشد حاجة بمدينة الدمام وتسجيل ساعته التطوعية وتوثيقها على المنصة الوطنية للعمل التطوعي يمكنه زيارة الرابط https://2u.pw/Nnvgt للتطوع بمدينة الدمام وفي حال الرغبة في التطوع بالفرصة بمدينة الخبر يمكنه زيارة الرابط https://2u.pw/Zz98v .