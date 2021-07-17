المرور يبدأ مرافقة حافلات ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ المرور السعودي تنفيذ الخطة المرورية ومرافقة حافلات ضيوف الرحمن من مراكز الاستقبال المحددة إلى الحرم الشريف تسهيلًا لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

المرور يتابع نقاط الفرز والمنع

من جهة أخرى تواصل نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة ، “منى ، عرفات، مزدلفة” التابعة لقيادة مرور الحج أعمالها وسط تنظيم محكم ،يشمل منع دخول السيارات غير المصرح لها .

خطة مرور الحج

وتتضمن خطة هذا العام تنسيق عالي أثناء التصعيد والنفرة لعدم الإضرار بالأحياء السكنية المجاورة للمشاعر ، وقيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم.

وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج ، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.

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