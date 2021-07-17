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توزيع 20 ألف مظلة على طلائع الحجيج في المسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

توزيع 20 ألف مظلة على طلائع الحجيج في المسجد الحرام

ضمن حزمة من المبادرات لحماية ضيوف الرحمن

متابعات الخليج 365 - واس


وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (20) ألف مظلة، اليوم السبت، على أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، إضافة للعاملين، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها لموسم حج هذا العام بعنوان “هديتي مظلتي”.

المسجد الحرام مظلات

حماية ضيوف الرحمن

 وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، بأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين فيه من حرارة الشمس.

المسجد الحرام مظلات

 اكتمال تجهيزات المسجد الحرام

وأكد جنادي حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

المسجد الحرام مظلات

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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