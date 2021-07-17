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شكرا لقرائتكم 100 لوحة إرشادية بـ10 لغات في صحن المطاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17
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100 لوحة إرشادية بـ10 لغات في صحن المطاف
لتوجيه الحجاج بالالتزام بالمسارات
متابعات الخليج 365 - واس
خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (100) من اللوحات الإرشادية في صحن المطاف لضمان تكامل الخطة التوجيهية الموضوعة للحجاج , لموسم حج هذا العام1442هـ .
مسارات صحن المطاف
وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه تم استخدام 10 لغات عالمية من خلال هذه اللوحات الموضوعة بين مسارات صحن المطاف لإرشاد وتوجيه الحجاج بالالتزام بالمسار لتحقيق التباعد الجسدي حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن.
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