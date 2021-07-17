السعودية | تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء

شكرا لقرائتكم تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي، تغريدة جديدة عن حالة والده الصحية أثارت قلق جمهوره ومحبيه، وذلك بعد مرور حوالي شهرين على دخول والده بغيبوبة وتوقف قلبه مدة 4 دقائق الأسبوع الماضي.

وقال تركي في التغريدة: "‏حاليا أنا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة يقول الحالة مثل ماهي ما في تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب".

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وتابع: "وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا.. أيضا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفاءل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفاءل خير".

الفنان خالد سامي

وأضاف في تغريدة أخرى: "ما أخفيكم مخيف كلامه، الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له أبوي أعز وأغلى من أحب أبي أشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله".

ويرقد الفنان السعودي خالد سامي بالعناية المركزة بالمستشفى الذي نُقل إليه إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، ثم دخوله في غيبوبة.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور في عدة أعمال بارزة، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.