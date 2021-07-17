محمد بن مسعود - الدمام - دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال. وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم. 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 03:21 PM دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال. وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم. الكلمات المفتاحية ، حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال ،

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