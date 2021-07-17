، الصين تعتبر حادثة مقتل مواطنيها الـ9 في باكستان اعتداءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت الانفجار وأرسلت خبراء للمساعدة في التحقيق

أدانت الصين بشدة، اليوم (السبت)، انفجار الحافلة في شمال غرب باكستان الذي أسفر الأربعاء عن 12 قتيلًا على الأقل بينهم تسعة صينيين، معتبرةً أنه اعتداء.

وذكر وزير الأمن العام الصيني تشاو كيجي، في بيان نقلته "فرانس 24"، أن الصين وباكستان ستعملان معًا لمعرفة الحقيقة، وأن بكين أرسلت إلى المكان خبراء تقنيين للمساعدة في التحقيق.

ودعا "كيجي" باكستان إلى سد الثغرات وتعزيز أمن المواطنين الصينيين في البلاد.

وكانت الصين قد أعلنت الأربعاء عن انزعاجها الشديد من انفجار الحافلة، ودعت إلى إنزال عقاب شديد بمنفذي الهجوم.