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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: لا تنتظر أن تأتيك السحب من جهة الغرب كما المعتاد في موسم الأمطار؛ بل ربما تأتي في هذا الوقت من أي اتجاه.
وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السبب في ذلك هو تمركز منخفض جوي فوق الربع الخالي، يعمل على دوران الرياح بعكس اتجاه عقارب الساعة، إن كان الاتجاه العام للسحب هذه الأيام من الشرق إلى الغرب.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 02:59 PM
منخفض جوي فوق الربع الخالي يعمل على دوران الرياح عكس عقارب الساعةربما تأتي من أي اتجاه.. "المسند": لا تنتظروا قدوم السحب من جهة الغرب
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: لا تنتظر أن تأتيك السحب من جهة الغرب كما المعتاد في موسم الأمطار؛ بل ربما تأتي في هذا الوقت من أي اتجاه.
وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السبب في ذلك هو تمركز منخفض جوي فوق الربع الخالي، يعمل على دوران الرياح بعكس اتجاه عقارب الساعة، إن كان الاتجاه العام للسحب هذه الأيام من الشرق إلى الغرب.
، ربما تأتي من أي اتجاه.. "المسند": لا تنتظروا قدوم السحب من جهة الغرب ،
المصدر : الخليج 365
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