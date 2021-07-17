شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فهد بن جمعة: هل وُظف السعوديين إلى درجة الحد من البطالة وبرواتب جيدة؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعاد الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة نشر مقطع فيديو تضمن تصريحات له قبل 10 سنوات حول برنامج نطاقات وتوظيف السعوديين.

وأرفق الفيديو بتعليق قائلا: "قبل 10 سنوات تحدثت عن نطاقات وتوظيف السعوديين .. فهل فعلا وظف السعوديين الى درجة الحد من البطالة وبرواتب جيده ؟"

وكان بن جمعة قال خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي يرجع تاريخه إلى قبل 10 سنوات: أن" برنامج نطاقات برنامج قرارت وليس خطة".

وأضاف : " هذه هي المشكلة حيث يجب أن تكون هناك خطة زمنية متكاملة نستيطع أن من خلالها أن نوظف السعوديين بطريقة مستدامة وليس توظيف في المدى القصير". مشيرا إلى أن برنامج نطاقات سوف يكون له آثار سلبية ولا يؤدي إلى النتائج المرجوة".