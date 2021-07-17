شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": 22 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 22,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، مطالبة الجميع بأخذ الخطوة وتلقي اللقاح بعد التسجيل عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت الأحد الماضي عن إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار، فيما أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن موافقتها على تسجيل لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا.