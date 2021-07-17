شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حاج مصري يتحدث عن التفويج إلى ‎الحرم المكي وأداء طواف القدوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث ايمن طه حاج مصري مقيم بالمملكة تحدث عن التفويج إلى ‎الحرم المكي وأداء طواف القدوم ، مؤكدا أن ذلك تم وفق لاجراءات تنظيمية دقيقة.

وقال الحاج المصري أنه يشعر براحة تامة من أول بدء التفويج إلى الحرم المكي حتى أداء طواف القدوم ، مشيرا إلى أنه تم تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطواف.

وقدم المقيم الشكر للمملكة والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أنه عمل عظيم من حيث النظام والإجراءات والتدابير الوقائية العالية .

يجدر الإشارة إلى أن يشارك فى موسم الحج هذا العام، نحو 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين، وتم حصره على المقيمين داخل المملكة والملقحين منهم فقط على أن لا يقل عمره الحاج عن 18 عاما ولا يزيد عن 65، ولا يعانى من أى أمراض مزمنة، مقارنة بـ2.5 مليون شخص فى آخر حج قبل تفشى جائحة فيروس كورونا عام 2019.