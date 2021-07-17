شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعتمد نتائج إجراءات النقل الخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وذلك حرصًا على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، وضمن سد الاحتياج التعليمي.

ودعت الوزارة جميع المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجياً إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور؛ لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق اعتزازها بالمعلمين والمعلمات، كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن، وبناء جيل المستقبل، متمنية الصحة والسلامة للجميع.