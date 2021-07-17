شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيدة أجنبية بالمملكة تعثر على نظارتها في نفس المكان بعد يوم من نسيانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعربت سيدة أجنبية موجودة في المملكة، عن حبها وإعجابها بالمملكة بسبب الأمن والأمان والأمانة لدى أهلها.

وكشفت السيدة عن واقعة تعرضت لها في المملكة، حيث وثقت مقطع فيديو وهي تعود لتجد نظارتها في نفس المكان الذي نسيتها به قبل يوم.

وقالت السيدة في مقطع الفيديو: "هذا ما أحبه في السعودية.. تذهب ثم تعود للمكان الذي خرجت منه "أمس" لتبحث عن نظارتك وتجدها"، لتثني على المملكة وتكشف عن مدى حبها لها.