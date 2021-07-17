شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "المسند" : الرياض وما جاورها قد تكون على موعد مع تروية المطرية يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن ‏العاصمة الرياض وما جاورها قد تكون على موعد مع حالة تروية المطرية يوم غد في مشهد جوي قلما يتكرر في يوليو.

وأوضح عبدالله المسند، أنه متوقع غداً تشكل السحب الركامية فوق أرجاء العاصمة وقد يهطل منها أمطار متفرقة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد نحو 37م، وقد تسبب الرياح الهابطة بعض الغبار.

وأشار إلى ‏اليوم الرابع من حالة تروية المطرية، متوقعًا أن تستمر الأمطار على أجزاء واسعة من الربع الخالي، وتدخل في التوقعات أجزاء من شرق منطقة نجران، ووادي الدواسر وربما تمتد حتى الأفلاج، وجنوب الأحساء بالإضافة إلى أجزاء من اليمن وعمان والإمارات وربما قطر.

وقال "المسند" أن ‏مخرجات النماذج المناخية العالمية تكاد تتفق على غزارة الأمطار المتوقعة في حالة تروية المطرية خلال هذا الأسبوع على أجزاء من مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة، جنوبي منطقة الرياض، مضيفًا: "وعليه أهيب بالجهات ذات العلاقة أخذ التنبؤات الجوية على محمل الجد خاصة في المناطق الجبلية" .

وأزاح الستار عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، ‏ودرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.