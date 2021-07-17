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أوغندا تمنع 40 عاملة منزلية من السفر للسعودية بسبب تزييف شهادات الـ PCR

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الرياض - علي القحطاني - كامبالا (صدى):

تمكن رجال الأمن في مطار عنتيبي الدولي بأوغندا، من كشف تزييف شهادات فحص pcr لأكثر من 40 عاملة منزلية مسافرات على متن طائرة متجهة إلى .

وأوضحت وسائل إعلام أن رجال الأمن كشفوا التزييف قبل إقلاع الطائرة التي تتبع الخطوط القطرية بوقت قليل، وصعدوا على الطائرة وطلبوا من جميع العاملات الخروج من الطائرة.

وأضافت أن الجهات المعنية طلبت منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية، وتسجيل البيانات من قِبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر، مؤكدة أن العاملات سيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكّد من خلوهن من فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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