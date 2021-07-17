شكرا لمتابعة خبر عن أوغندا تمنع 40 عاملة منزلية من السفر للسعودية بسبب تزييف شهادات الـ PCR والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كامبالا (صدى):

تمكن رجال الأمن في مطار عنتيبي الدولي بأوغندا، من كشف تزييف شهادات فحص كورونا pcr لأكثر من 40 عاملة منزلية مسافرات على متن طائرة متجهة إلى السعودية

وأوضحت وسائل إعلام أن رجال الأمن كشفوا التزييف قبل إقلاع الطائرة التي تتبع الخطوط القطرية بوقت قليل، وصعدوا على الطائرة وطلبوا من جميع العاملات الخروج من الطائرة.

وأضافت أن الجهات المعنية طلبت منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية، وتسجيل البيانات من قِبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر، مؤكدة أن العاملات سيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكّد من خلوهن من فيروس كورونا.